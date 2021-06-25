Son dakika haberi! İran'da petrol sektöründe çalışan işçiler greve giderken Meclis olağanüstü toplanma kararı aldı - Son Dakika

İran petrol sektöründe çalışan yüzlerce sözleşmeli işçinin, 19 Haziran'da taşeron sisteminin kaldırılması, iş güvenliğinin sağlanması ile çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle ülkenin farklı şehirlerinde başlattıkları iş bırakma eylemi ülke geneline yayılıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, petrol işçileri arasında çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 19 Haziran'da Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki enerji tesisinde başlayan protesto ve grev dalgasına şu ana kadar 20 taşeron şirkette çalışan petrol işçisi katıldı.

Dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından Güney Pars gaz sahalarındaki büyük rafinerilerde ve petrol projelerinde çalışan binlerce işçi, grev dalgasına katılarak iş bıraktı.

"1400 Kampanyası" olarak adlandırılan grevlerde işçiler, taşeron sistemini, ücretlerin geç ödenmesini, düşük ücretleri, iş güvenliğinin olmamasını ve kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto ediyor.

İşçiler, 20 gün iş, 10 gün izin şeklindeki vardiya döngüsüyle çalışma sisteminin de değişmesini istiyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İran'ın farklı bölgelerindeki petrol endüstrisinde çalışan çok sayıda işçinin görev yerlerini terk ederek iş bırakma eylemi yaptıkları görüldü.

İşçileri temsil eden "Sözleşmeli Petrol İşçileri Protestolarını Düzenleme Konseyi" tarafından 20 Haziran'da yapılan açıklamada, Aseluye'de başlayan grev, "rafineri, petrokimya ve enerji santrallerinde çalışan işçilerin talepleri karşılanana kadar devam edecek olan ülke çapındaki grevin bir parçası" olarak nitelendirildi.

Güney Pars'ta çalışan işçiler, Mahşehr Limanı'ndaki Güney Tahran Şirketi işçileri, Aseluye'de çeşitli petrol şirketlerinde çalışan işçiler, Abadan'daki petrol rafinerisinde çalışan taşeron işçiler, Demavend Petrokimya Şirketinin işçileri, İsfahan'daki Keyhan Pars Şirketi işçileri gibi ülke çapındaki diğer birçok rafineri, petrokimya ve enerji santrali çalışanları da greve katıldı.

Meclis Enerji Komisyonu olağanüstü toplanma kararı aldı

Grev dalgası ülke genelinde yayılırken Meclis Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Hasanvend, dün Fars Haber Ajansına verdiği röportajda, petrol endüstrisi işçilerinin taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Hasanvend, bu doğrultuda, 27 Haziran'da Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ve Sayıştay yetkilileri başta olmak üzere meseleyle ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Meclis Enerji Komisyonunda olağanüstü bir toplantı yapılacağının bilgisini verdi.

Sözleşmeli Petrol İşçileri Protestolarını Düzenleme Konseyi ise işçilerin grevinin "bir uyarı grevi" olduğunu ve 30 Haziran'a kadar taleplerin karşılanmaması halinde ülke genelinde genel greve gidebileceklerini açıkladı.