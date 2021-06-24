Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte 144 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 144 artarak 83 bin 473'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 734 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1342'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 140 bin 129'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 144 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 473 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 225'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 797 bin 105'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 945 bin 493 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 481 bin 669 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 412 bin 104 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 69 bin 565 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 481 bin 669 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 22 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 251'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.