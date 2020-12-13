Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

13.12.2020 13:49
Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196'ya, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 812 bin 270 olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana 6 milyon 704 binden fazla test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 247 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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