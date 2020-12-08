Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

08.12.2020 14:09
Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 323 artarak 50 bin 917 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 323 artarak 50 bin 917 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 23 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 754 bin 224 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 477 bin 718 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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