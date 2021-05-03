Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 391 artarak 72 bin 875'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 732 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 9'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 555 bin 587'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 391 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 72 bin 875 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 461'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 4 bin 949'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 240 bin 345 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 251 bin 899 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 26 bin 369 kişiye aşının ilk dozunun, 225 bin 530 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 251 bin 899 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 84'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.