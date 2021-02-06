İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 58 bin 412'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 983 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 498'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 412'ye, vaka sayısının da 1 milyon 459 bin 370'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 802'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 247 bin 374 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 612 bin 33'e ulaştığını kaydetti.