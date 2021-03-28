Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 62 bin 397'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 751 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1049'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 855 bin 674'e çıktığını aktaran Lari, 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 397 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 928'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 593 bin 219'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 618 bin 420 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı", 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.