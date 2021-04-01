İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 62 bin 759'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 11 bin 750 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1371'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 897 bin 314'e çıktığını aktaran Lari, 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 759 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 989'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 626 bin 144'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 893 bin 137 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 32 şehrin "kırmızı", 85 şehrin "turuncu", 272 şehrin "sarı" ve 59 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.