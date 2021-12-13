Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 130 bin 764'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 706 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 442'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 157 bin 519'a çıktığı ülkede, 42 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 764 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 69 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 778 bin 763 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 560 bin 783 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 745 bin 192 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 111 milyon 84 bin 738 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.