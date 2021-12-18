Son dakika haberi! İran'da son 9 ayda 10 bin kişi trafik kazalarında öldü - Son Dakika

İran'da 21 Mart'tan bu yana son 9 ayda meydana gelen 36 bin trafik kazasında 10 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Emniyeti Trafik Şube Müdürü Kemal Hadiyanfer, devlet televizyonundaki açıklamasında, ülkedeki trafik kazaları ve araçların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ülkede kullanılan Hicri Şemsi takvime göre yılbaşı olan 21 Mart'tan bu yana 36 bin trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Hadiyanfer, bu kazalarda 10 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'daki trafik kazalarının yüzde 85'inden fazlasının şoförlerin daha fazla yolcu almak ve gelirlerini artırmak için acele etmeleri nedeniyle yaşandığını dile getiren Hadiyanfer, devletin yedek parçaların temin edilmesi ve araçların yenilenmesi ile ilgili daha fazla yardımcı olması gerektiğini ifade etti.