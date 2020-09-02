Haberde gözaltına alınan kişilerin illegal bir şekilde döviz alıp sattığı ve piyasayı manipüle ettikleri iddia edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Mali Suçlarla Mücadele Polisi'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya kanalları üzerinden döviz alışverişi yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İran 'ın başkenti Tahran 'da döviz piyasasını sosyal medyadaki kanallardan manipüle ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İran'da sosyal medyadan döviz manipülasyonu yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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