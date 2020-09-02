Son dakika haberi: İran'da sosyal medyadan döviz manipülasyonu yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da döviz piyasasını sosyal medyadaki kanallardan manipüle ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Mali Suçlarla Mücadele Polisi'nin düzenlediği operasyonda sosyal medya kanalları üzerinden döviz alışverişi yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Haberde gözaltına alınan kişilerin illegal bir şekilde döviz alıp sattığı ve piyasayı manipüle ettikleri iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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