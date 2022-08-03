İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika

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