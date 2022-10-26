Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, radikal teröristler olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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