İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı

26.10.2022 19:39
İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı

Mahsa Amini'nin ölümünden sonra olayların son bulmadığı İran'ın Şiraz şehrinde Şah Çerağ Türbesi'ne gelen 3 saldırgan, türbedekilere ateş açtı. Kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı. Saldırganlardan 2'si yakalanırken, 1'i ise olay yerinden kaçtı.

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2'sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, radikal teröristler olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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