Son dakika haberi: İran'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

İran'da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'dan Sistan-Beluçistan'ın merkezi Zahidan'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Kum-Kaşan kara yolunda devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
- Kaynak: AA
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