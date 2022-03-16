Son dakika haberi | İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 19'a yükseldi

16.03.2022 12:01
Son dakika haberi | İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberine göre İran'da Hicri Şemsi takvime göre Nevruz'un (yeni yıl) son Çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısının 19'a, yaralı sayısının ise 2 bin 798'e yükseldiği belirtildi.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre Nevruz'un (yeni yıl) son Çarşamba gecesi yapılan 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısının 19'a, yaralı sayısının ise 2 bin 798'e yükseldiği belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İran'da Hicri Şemsi takvime göre Nevruz'un (yeni yıl) son Çarşamba gecesi gerçekleştirilen "Çarşamba Suri" kutlamaları hakkında bilgi verdi. Sözcü Halidi yaptığı açıklamada, "Çarşamba Suri" kutlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'ten 19'a ulaştığını, yaralı sayısının ise 814'ten 2 bin 798'e yükseldiğini belirtti. Kutlamalarda yaralananlar arasında uzvunu kaybedenlerin de olduğunu ifade eden Sözcü Halidi, "150 kişide patlayıcı maddeler nedeniyle yanık oluştu. 880 kişi gözlerinden yaralandı ve 171 kişi uzuvlarını kaybetti" sözlerini kullandı.

Bu yıl gerçekleştirilen Çarşamba Suri kutlamalarında ölü ve yaralı sayısının son 10 yılın en yüksek rakamları olduğu belirtilirken, ölüm ve yaralanmaların çoğunlukla "Çarşamba Suri" kutlamaları için illegal atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği açıklandı.

İran'da Nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Ülkede geçtiğimiz yıl "Çarşamba Suri" kutlamalarında 8 kişi ölmüş, 900 kişi ise yaralanmıştı. - TAHRAN

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Yeni Yıl, Sözcü, İran, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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