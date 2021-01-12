Son dakika haberi! İran'dan ABD'nin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" eklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! İran'dan ABD'nin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" eklemesine tepki Açıklaması

12.01.2021 19:37
Son dakika haberi! İran'dan ABD'nin Küba'yı

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemesini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamayla, ülkesinin konuya ilişkin tepkisini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, İran'ın "küresel kibir sembolüne" karşı direnişte Küba'nın yanında olduğu vurgulanarak, ABD'nin söz konusu kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Havana yönetiminin teröre destek verdiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Hatibzade Küba'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) özgür ve aktif bir üyesi olduğunu vurguladı.

Hatibzade açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ülke, özellikle ABD rejimi Küba'nın iç işlerine müdahale etme ya da başka bir özgür ülkeyle arasında ilişki kurulmasını yasaklama hakkına sahip değildir."

Hatibzade, ABD'nin çeşitli terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek, ülkesinin Küba ile ilişkileri geliştirme kararlılığında olduğunu kaydetti.

Küba yeniden teröre destek veren ülkeler listesine eklendi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Barack Obama'nın ilişkileri normalleştirme sürecinde 2015 yılında "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkardığı Küba'yı yeniden listeye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek olduğu için Küba'yı Teröre Destek Veren Ülke olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

Obama döneminde, ABD yönetiminin Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, yaklaşık yarım asır önce kesintiye uğrayan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi amacıyla başlatılan süreçte atılmış en önemli adım olmuştu.

İran, Küba, Kuzey Kore ve Suriye ile birlikte Sudan'ın geçen haftalarda çıkartıldığı ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İran, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İran'dan ABD'nin Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler listesine' eklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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