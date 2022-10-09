Son dakika haberi: İran devlet televizyonuna siber saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İran devlet televizyonuna siber saldırı

09.10.2022 00:12
Son dakika haberi: İran devlet televizyonuna siber saldırı

Edinilen son dakika haberine göre İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı.

İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı.

Devlet televizyonunda sunulan haber bülteni sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuşması yayınlanırken ekranda aniden gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini ile birlikte protestolar sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen kadınların görüntüleri belirdi.

İran lideri Hamaney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve "bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli görüntüde, "kadın, hayat ve özgürlük" sloganları duyuldu.

Daha önce de İran yönetimine karşı siber saldırılar düzenleyen "Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar grubu Twitter hesabından saldırıyı üstlendi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), söz konusu siber saldırıya ilişkin haberinde, "Bir hacker grubu tarafından saldırıya uğrayan devlet televizyonunun 21.00 haber bülteni kısa süre önce birkaç saniyeliğine kesildi." ifadelerini kullandı.

ISNA, devlet televizyonunun daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, televizyon kanalının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini yazdı.

İran devlet televizyonu daha önce de benzer bir siber saldırıya uğramıştı. Ocak ayında televizyonun yayını sırasında ekranda birkaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerine övgü içerikli görüntü yayınlanmıştı.

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Tahran sokaklarında protestolar gece geç saatlere kadar sürdü Tahran sokaklarında protestolar gece geç saatlere kadar sürdü Londra'da Mahsa Amini için protesto Londra'da Mahsa Amini için protesto
Kaynak: AA

Ayetullah Ali Hamaney, Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İran devlet televizyonuna siber saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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