Son dakika haberi! İran Dışişleri Bakanı, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Fahrizade suikastını görüştü - Son Dakika

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Borrell, görüşmede bilim adamı Muhsin Fahrizade 'nin öldürülmesinin suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

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