Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü

27.03.2022 17:51

Son dakika haberleri: - İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi. Abdullahiyan, nükleer anlaşma için gerekli ön adımları attıklarını ve ABD yönetiminin alacağı siyasi kararı beklediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Mora ve Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler ve nükleer anlaşmada gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Abdüllahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Enrique Mora'ya Viyana müzakerelerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, ABD'nin alacağı kararlar doğrultusunda Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönüş için hazır olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, nükleer anlaşma için gerekli ön adımları attıklarını ve ABD yönetiminin alacağı siyasi kararı beklediklerini belirterek, "Biz, İran olarak ön adımları attık ve henüz çözülmemiş konular hakkında ABD'nin alacağı siyasi kararları bekliyoruz. Mevcut durum nükleer anlaşma önünde engel oluşturuyor. İran ekonomisini ve halkını zor duruma sokan ABD yaptırımlarının devam ediyor oluşu nükleer müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan nükleer anlaşma imzalanmış, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine çekmiş ve ABD yönetimi, İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımlara başlamıştı.

Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü
Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü
Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:20:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement