Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, nükleer anlaşma dışındaki talepleri kabul etmeyeceklerini söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "iyi bir anlaşmaya" ulaşmak için gerekli iradeye sahip olduklarını belirterek nükleer anlaşma dışındaki talepleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Abdullahiyan, ülkenin resmi yayın organı İran Gazetesi'nde bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer müzakerelerle ilgili bir makale yazdı.

Batıyı nükleer anlaşmada verdiği "hiçbir sözü tutmamakla" suçlayan Abdullahiyan, "İran, iyi niyetini göstermek ve yaptırımların kalkmasını sağlamak için bir kere daha müzakerelerde bulunuyor. Amaç netice verici müzakereler ve 4+1 ülkeleri ile iyi bir anlaşmaya varmaktır. İran 'iyi bir anlaşmaya' ulaşmak için gerekli iradeye sahiptir. İran nükleer anlaşma dışındaki talepleri kabul etmeyecektir ve bu konularda müzakere yapmayacaktır." görüşlerini paylaştı.

İran nükleer programının barışçıl olduğunu savunan Abdullahiyan, sanayi, ticaret, denizcilik, uzay, savunma ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönebilmesi için İran'ın menfaatine olacak şekilde yaptırımları tamamen kaldırması, güvence vermesi ve adımların doğrulanabilir olması gerektiğine dikkati çeken Abdullahiyan, bu sağlandığı takdirde İran'ın da taahhütlerine uyacağını aktardı.

Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin gerekli siyasi iradeye sahip olması halinde anlaşmanın mümkün olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "ABD geçmişteki acı tecrübelerin yaşanmayacağına dair güvence verilmelidir. Bu şekilde İran'ın ticari ortakları endişe duymadan İran ile kalıcı ticari ilişkilere girebilirler. Bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacaktır. ABD ve 3 Avrupa ülkesi bunu iyi kavramalıdır. ABD henüz uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılmadan nükleer anlaşmaya dönüşün mümkün olmadığını anlamış değil." değerlendirmesinde bulundu.