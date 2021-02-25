Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İran, Ermenistan'da taraflara 'itidal' ve 'şiddetten uzak durmaları' çağrısı yaptı - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı