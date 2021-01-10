İran ile Güney Kore arasında müzakereler başladı - Son Dakika

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun beraberindeki heyet ile birlikte geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile İran'ın Güney Kore tarafından bloke edilen 7 milyar dolarlık fonunu ve çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri konularını görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun ve beraberindeki heyet İran ile müzakere için İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Yardımcısı Jong-kun, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile İran'ın Güney Kore tarafından bloke edilen 7 milyar dolarlık fonunu ve çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri konularını görüştü.

İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Jong-kun, ziyaretlerinin Tahran'a gösterdikleri önemi vurguladığını ifade ederek, "Yeni yıl ile birlikte iki ülke arasında güvenin tazeleneceğine ve gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Arakçi ise İran'ın Güney Kore tarafından bloke edilen 7 milyar dolarlık fonuna işaret ederek, "Güney Kore, ABD yaptırımlarımdan korktuğunu ifade ederek, hukuka aykırı bir şekilde 2,5 yıldır İran'a ait fona el koyuyor. Bu kabul edilemez ve açıkça ABD baskısını kabul etmek anlamına gelir. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden gelişmesi ancak bu sorunun çözümüyle anlam kazanabilir" ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası ile Güney Kore heyetleri arasında daha önce yapılan müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Arakçi, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'nin İran'a ait fonu verememesini siyasi zayıflık şeklinde nitelendirerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerde Güney Kore'den beklentimiz bu sorunu ciddiye almaları ve çözmeleridir" dedi.

Güney Kore heyetinin İran tarafından Basra Körfezinde alıkonulan geminin serbest bırakılmasına ilişkin talebine cevap veren Arakçi, konunun Güney Kore tarafından siyasileştirilmemesini isteyerek, "Geminin alıkonulması tamamen teknik bir mesele. Gemi çevre protokollerini ihlal ettiği için alıkonuldu ve bu tamamen teknik bir mesele. Konu İran Yargısı tarafından incelemeye alındı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, 4 Ocak tarihinde Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait "Hankuk Chemi' adlı petrol tankerine el koymuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, söz konusu tankerin çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)