İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü.

İran merkezli Borna Haber Ajansına göre, Sınır Polis Komutanı Ahmed Ali Gudrezi, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan bölgesinde emniyet güçlerine ateş açan teröristlerle ilişkili bir kaçakçılık şebekesiyle çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü." dedi.

Çatışmada kaçan bazı grup üyelerinin de yaralandığını dile getiren Gudzeri, emniyet güçlerinin bölgede geniş çaplı arama ve takip çalışması başlattığını söyledi.

Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, zaman zaman hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerinin yanı sıra "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt ile emniyet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran'ın terör örgütü kabul ettiği Ceyşu'l Adl, ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, özellikle Sistan-Beluçistan eyaletinde Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.