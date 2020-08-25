Son dakika haberi! İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarıyla askerler çatıştı - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Afganistan sınırında, güvenlik güçleriyle uyuşturucu kaçakçısı silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı sınır ilçesi Zabol'da güvenlik güçleriyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan grup arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucu, İranlı asker Said Rahmani'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kaçan kaçakçıların yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedilirken, olayın ardından yüksek miktarda uyuşturucunun da ele geçirildiği bilgisi verildi.
İran'ın Afganistan ve Pakistan sınırında güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.