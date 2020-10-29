Son dakika haberi! İran'ın Karabağ Özel Temsilcisi Arakçi Rusya'da - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanlığı Karabağ Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Karabağ'da işgali sonlandıracak ve mültecilerin evlerine döneceği bir çözüm planı hazırladıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Karabağ Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, dün gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti sonrasında bu sabah Rusya'ya ulaştı. Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, Minsk Grubunun Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunları çözmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu gruptaki ülkeler bölgeye ait değiller. Söz konusu sorun ile herhangi bir ilişkileri de yok" dedi. İran'ın Bakü ile Erivan arasındaki Karabağ sorununu çözmek istediğini ifade eden Arakçi, bölge ülkelerinin sorunun çözümünde yer almaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu anlamda Rusya bizim için önemli bir role sahip" ifadesini kullandı.

"Bizim ilk isteğimiz mültecilerin evlerine dönmesi"

Arakçi, Karabağ'da işgali sonlandıracak ve mültecilerin evlerine döneceği bir çözüm planı hazırladıklarını belirterek, "Bizim ilk isteğimiz mültecilerin evlerine dönmesi, sivil yerleşim alanlarının hedef alınmaması ve ateşkestir" dedi. Arakçi, "Hazırladığımız planın ilk ayağını işgalin sonlandırılması, toprak bütünlüğüne saygı, sınırların değişmezliği ve azınlıkların haklarının tanınması oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, dün Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Arakçi, Karabağ sorununun çözümü için hazırladıkları çözüm planını Azerbaycanlı yetkililere sunduklarını ve Bakü'nün planı olumlu karşıladığını söylemişti. - TAHRAN