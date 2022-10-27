Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, sözde haber ajansında yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

İmaniye, Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen "terör saldırısında" 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını belirtti. Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi.

Kaynak: AA

İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Protestoların devam ettiği İran'da silahlı saldırı! 15 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı - Son Dakika

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