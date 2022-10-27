Protestoların devam ettiği İran'da silahlı saldırı! 15 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı - Son Dakika
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Protestoların devam ettiği İran'da silahlı saldırı! 15 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı

27.10.2022 14:02

İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken 23 de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 KİŞİ KİŞİ ÖLDÜ

İmaniye, Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen "terör saldırısında" 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını belirtti. Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi.

DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, sözde haber ajansında yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Kaynak: AA
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İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Protestoların devam ettiği İran'da silahlı saldırı! 15 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Protestoların devam ettiği İran'da silahlı saldırı! 15 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı - Son Dakika
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