Son dakika haberi... İran Kovid-19 nedeniyle Fransa'ya uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Fransa'ya uçak seferlerini durdururken, yaklaşık 4 ay önce askıya alınan İngiltere uçuşlarını yeniden başlattı.

Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş'ın konuya ilişkin açıklamalarını İran devlet televizyonu yayımladı.

Zibahş, ülkede Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılması hedefiyle İran-Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını belirtti.

Sözcü ayrıca, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de başlatılan uçuş yasağının ise kaldırıldığını ve İngiltere'ye uçuşların yeniden başladığını aktardı.