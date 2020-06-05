Son dakika haberi: İran:

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ABD'li eski asker Michael White'ın serbest bırakılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "İnsan hakları da göz önüne alınarak hakim kararıyla Michael White serbest bırakıldı" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı açıklamada, ABD'li eski asker Michael White'ın mahkumiyet süresi ve insan hakları dikkate alınarak serbest bırakıldığını belirtti. Musevi, "ABD vatandaşı Michael White, maddi ve manevi şikayetçilerinin rızaları ve insan hakları da göz önüne alınarak hakim kararıyla serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı. Musevi ayrıca, White'ın serbest bırakılması ile eş zamanlı olarak ABD'de tutuklu olan İranlı bilim adamı Mecid Taheri'nin de serbest bırakıldığını belirtti.

Zarif, Richardson ile görüştü

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile eski New Mexico Eyaleti Valisi Bill Richardson'un Michael White'ın serbest bırakılması hakkında görüştüklerini doğruladı. Musevi, "ABD ve diğer ülkelerdeki İranlı tutukluların serbest bırakılması için atılan insani adımlara her zaman olumlu karşılık veririz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı 2018 yılında 46 yaşındaki eski ABD'li asker Michael White'ın Meşhed şehrinde tutuklandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 683 gündür tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli asker Michael White'ın serbest bırakıldığını ve ABD'deki ailesinin yanına döneceğini duyurmuştu.

(İHA)