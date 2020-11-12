Son dakika haberi | İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımları İran'ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı"
12.11.2020 19:39
Son dakika habere göre İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.
Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumunun çevrim içi toplantısında konuşan Zengene, ABD yaptırımlarını eleştirdi.
Zengene, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Tahran yönetimini petrol gelirinden mahrum bırakması nedeniyle Kovid-19'la mücadelede sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.
İranlı Bakan, "ABD yaptırımları İran'ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı. ABD hükümeti, her gün 400 İranlının virüs salgını nedeniyle ölmesinden sorumludur." dedi.
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