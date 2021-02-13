Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ilk olarak Afrika ve İngiltere'de görülen korona virüs mutasyonu nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "İhmalkarlık ve sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle dördüncü dalganın bu ay başlayacağını tahmin ediyorduk, maalesef dördüncü dalga başladı" dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede korona virüs salgınına ilişkin son durumu değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Nemeki, ilk olarak Afrika ve İngiltere'de görülen virüs mutasyonunun ülke genelinde yayılmış olabileceğini belirterek, "Yaklaşık 13 aydır korona virüsle mücadele ediyoruz ve bu konuda önemli kazanımlar da elde ettik. Ancak şu anki tablo bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Nemeki, uzun süredir korona virüs ile mücadelede yapılan ihmallere ilişkin uyarıları da bulunulduğunu ve uyarıların ciddiye alınmaması halinde daha büyük sorunlarla karşılaşacaklarını belirterek, "İngiltere ve Afrika'da görülen virüs mutasyonuna yönelik endişelerimiz vardı. Bu nedenle İran'da görülen ilk virüs mutasyonlarını takip ettik, mutasyon virüs vakalarını karantinaya aldık. Virüslerin pasaportlara ihtiyacı yok, kendilerini en uzak noktalara taşıyabilirler" dedi. Nemeki, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün bugün tüm dünyaya yayıldığını belirtti.

Virüs mutasyonu nedeniyle Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğine işaret eden Nemeki, "Mutasyonlu virüse karşı tüm önlemlerimizi almıştık, bu virüsü taşıyanlar ise sıkı takip altındaydı. Ancak Tahran'da yurtdışı ile hiçbir teması olmamış 71 yaşındaki bir kadın, mutasyona uğrayan virüs nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Afirka ve İngiltere kaynaklı virüs mutasyonuna yönelik endişelerini dile getiren Nemeki, "İhmalkarlık ve salgına yönelik tedbirlere uyulmaması nedeniyle dördüncü dalganın bu ay başlayacağını tahmin ediyorduk, maalesef dördüncü dalga başladı" dedi.

Korona virüsle mücadelede en zor aşamanın başladığını belirten Nemeki, sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaktan başka seçenekleri olmadığını vurgulayarak, "Korona virüsle mücadelede sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uymaktan başka seçeneğimiz yok" sözlerini kaydetti.

(İHA)