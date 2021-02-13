Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması

13.02.2021 20:02
Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ilk olarak Afrika ve İngiltere'de görülen korona virüs mutasyonu nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "İhmalkarlık ve sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle dördüncü dalganın bu ay başlayacağını tahmin ediyorduk, maalesef dördüncü dalga başladı" dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ilk olarak Afrika ve İngiltere'de görülen korona virüs mutasyonu nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "İhmalkarlık ve sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle dördüncü dalganın bu ay başlayacağını tahmin ediyorduk, maalesef dördüncü dalga başladı" dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede korona virüs salgınına ilişkin son durumu değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Nemeki, ilk olarak Afrika ve İngiltere'de görülen virüs mutasyonunun ülke genelinde yayılmış olabileceğini belirterek, "Yaklaşık 13 aydır korona virüsle mücadele ediyoruz ve bu konuda önemli kazanımlar da elde ettik. Ancak şu anki tablo bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Nemeki, uzun süredir korona virüs ile mücadelede yapılan ihmallere ilişkin uyarıları da bulunulduğunu ve uyarıların ciddiye alınmaması halinde daha büyük sorunlarla karşılaşacaklarını belirterek, "İngiltere ve Afrika'da görülen virüs mutasyonuna yönelik endişelerimiz vardı. Bu nedenle İran'da görülen ilk virüs mutasyonlarını takip ettik, mutasyon virüs vakalarını karantinaya aldık. Virüslerin pasaportlara ihtiyacı yok, kendilerini en uzak noktalara taşıyabilirler" dedi. Nemeki, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün bugün tüm dünyaya yayıldığını belirtti.

Virüs mutasyonu nedeniyle Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğine işaret eden Nemeki, "Mutasyonlu virüse karşı tüm önlemlerimizi almıştık, bu virüsü taşıyanlar ise sıkı takip altındaydı. Ancak Tahran'da yurtdışı ile hiçbir teması olmamış 71 yaşındaki bir kadın, mutasyona uğrayan virüs nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Afirka ve İngiltere kaynaklı virüs mutasyonuna yönelik endişelerini dile getiren Nemeki, "İhmalkarlık ve salgına yönelik tedbirlere uyulmaması nedeniyle dördüncü dalganın bu ay başlayacağını tahmin ediyorduk, maalesef dördüncü dalga başladı" dedi.

Korona virüsle mücadelede en zor aşamanın başladığını belirten Nemeki, sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaktan başka seçenekleri olmadığını vurgulayarak, "Korona virüsle mücadelede sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uymaktan başka seçeneğimiz yok" sözlerini kaydetti.

(İHA)

Koronavirüs, England, Afrika, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Ebru Şallı'ya Sevgililer Günü için eşinden 101 adet gül Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Vicdansızlar, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken suçüstü yakalandı İran'da mutasyonlu koronavirüs neredeyse tüm ülkeye yayıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı
Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor Emina Jahovic: Mustafa Sandal, çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmuyor         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı         
19:36
Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor         
19:14
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı         
19:01
Olimpiyat'ta bir gol daha! Karagümrük, nefis bir golle farkı yeniden 1'e indirdi Olimpiyat'ta bir gol daha! Karagümrük, nefis bir golle farkı yeniden 1'e indirdi         
17:47
Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti         
16:15
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili         
15:34
Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek         
15:22
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 20:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İran Sağlık Bakanı Nemeki'den mutant virüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei