Son dakika haberi | İranlı Milletvekili, Tahran'daki askeri üste patlama olduğunu doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İranlı Milletvekili, Tahran'daki askeri üste patlama olduğunu doğruladı

07.07.2022 11:51
Son dakika haberi | İranlı Milletvekili, Tahran'daki askeri üste patlama olduğunu doğruladı

Son dakika haberleri... İranlı Milletvekili İsmail Kevseri, 1 Temmuz'da başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir kışlanın bombalı saldırıyla hedef alındığını söyledi.

İranlı Milletvekili İsmail Kevseri, 1 Temmuz'da başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir kışlanın bombalı saldırıyla hedef alındığını söyledi.

İran'dan yayın yapan "khabaronline" adlı internet sitesine konuşan Tahran Milletvekili ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kevseri, Tahran'daki Malik-i Eşter Askeri Üssü'nde 1 Temmuz'da patlama olduğuna dair haberleri doğruladı.

Saldırının ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarınca düzenlendiğini kaydeden Kevseri, "Dışarıdaki ajanlar bu tür operasyonları yapmazlar çünkü istihbarat ve güvenlik güçlerimizin gözetimi altında olduklarını bilirler. Buna karşılık çeşitli vaatlerle ülke içerisindeki ajanlarını kullanırlar." dedi.

Kevseri, saldırının iki el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "(1 Temmuz) Cuma akşamı karanlıktan faydalanarak, üste iki zayıf el yapımı bomba patlattılar ve bunu kaydettiler." ifadesini kullandı.

Tahran'da yer alan Devrim Muhafızları Ordusuna ait Malik-i Eşter kışlasında 1 Temmuz gecesi art arda patlamalar yaşandığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuş ve saldırıyı Halkın Mücahitleri Örgütü üstlenmişti. İranlı yetkililer ise konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

YORUMLAR
500
Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı Son dakika! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı Açıklaması Son dakika! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, yardımcısının gözaltına alındığı haberlerini yalanladı Açıklaması
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Milletvekili, 1 Temmuz, Tahran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İranlı Milletvekili, Tahran'daki askeri üste patlama olduğunu doğruladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İranlı Milletvekili, Tahran'daki askeri üste patlama olduğunu doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement