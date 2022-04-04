Son dakika haberi | İrlanda, Buça'daki sivil ölümlerinin ardından daha fazla yaptırım istedi - Son Dakika
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Son dakika haberi | İrlanda, Buça'daki sivil ölümlerinin ardından daha fazla yaptırım istedi

04.04.2022 21:07
Son dakika haberi | İrlanda, Buça'daki sivil ölümlerinin ardından daha fazla yaptırım istedi

Son dakika habere göre İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın Buça şehrindeki "vahşeti" ve sivil ölümlerini "mümkün olan en güçlü şiddetli şekilde" kınarken Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım istedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın Buça şehrindeki "vahşeti" ve sivil ölümlerini "mümkün olan en güçlü şiddetli şekilde" kınarken Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım istedi.

Martin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki "korkunç ve barbarca" suçlara verilecek karşılığa ilişkin konuştu.

Savaşı durdurmak için Rusya'ya her türlü baskının yapılması gerektiğini kaydeden Martin, "Nasıl tepki vereceğimiz konusunda hiçbir şeyi göz ardı edemem ve Avrupa'nın bundan iğrendiğini düşünüyorum." dedi.

Martin, sivillerin öldürülmesine ilişkin daha önceki savaşlara atıfta bulunarak, "Bunu daha önce görmüştük, tekrar göreceğimizi düşünmemiştik. Bu savaşın hiçbir gerekçesi yok. Rusya Federasyonu ve (Devlet Başkanı Vladimir) Putin haddini aşmış durumda." diye konuştu.

Sivil katliamını "mümkün olan en güçlü şiddetli şekilde" kınayan Martin, "Rusya Federasyonu birliklerinin Ukrayna'da, özellikle Kiev ve Buça ile masum sivillerin elleri arkadan bağlı olarak katledildiğini gördüğümüz diğer kasabalarda işledikleri vahşet ve barbarca suçlar göz önüne alındığında daha fazla yaptırımı destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Savaş suçu işlendiğine inanıyoruz"

Bu arada İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Simon Coveney de Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Coveney görüşmede, Buça'da bir "savaş suçu" işlendiğine inandığını belirterek, durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmasını istedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

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Ukrayna, İrlanda, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İrlanda, Buça'daki sivil ölümlerinin ardından daha fazla yaptırım istedi - Son Dakika


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