Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

26.03.2022 00:57
Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve Irmak ile Magnum isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve Irmak ile Magnum isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-25 Mart'ta Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpekleri Irmak ve Magnum ile iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram toz esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - VAN

YORUMLAR
500
23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı 23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement