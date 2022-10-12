Son dakika haber... İŞ ADAMI SÜLEYMAN BODUR İÇİN CENAZE TÖRENİ

HAYATINI kaybeden Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur(88) için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bodur için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi. Törende, Süleyman Bodur'un oğulları Hasan Bodur ve Ali Bodur ile yeğeni Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay taziyeleri kabul etti. Yakınlarının yanı sıra iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende konuşan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Özel ve güzel bir insanı, iyi bir sanayiciyi kaybetmiş bulunuyoruz. Beyefendi özelliğiyle her zaman hatıralarımızda yer edecek. Mekanı cennet olsun diye konuştu. Törene katılanlara teşekkür eden Zeynep Bodur Okyay, amcasının çok yardımsever biri olduğunu dile getirdi. Okyay, Amcam gerçekten özel bir insandı. Babamla da çok uyumlu ilişkileri vardı diye konuştu. 88 yaşında hayatını kaybeden Bodur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çanakkale Nevruz Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı'na götürüldü.