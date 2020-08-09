Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı - Son Dakika

Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı

Son dakika güncel haberine göre Türkiye İş Bankası, önemli bir yeniliğe daha imza atarak 5 yıl önce sanal POS'larında kabul etmeye başladığı, 1,2 milyar kullanıcısı olan WeChat Pay ile ödeme yöntemini fiziki üye iş yerlerinin kullanımına açtı.

Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı, System.String[]

Türkiye İş Bankası, önemli bir yeniliğe daha imza atarak 5 yıl önce sanal POS'larında kabul etmeye başladığı, 1,2 milyar kullanıcısı olan WeChat Pay ile ödeme yöntemini fiziki üye iş yerlerinin kullanımına açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm gelirleri açısından büyük potansiyel teşkil eden Çinli turistler, günlük hayatlarının önemli bir parçası olan WeChat sosyal medya uygulaması üzerinden artık Türkiye'de de ödeme yapabilecek.

İş Bankası, bundan 5 yıl önce gerek online turizm hizmetlerine ödeme altyapısı sunmak gerekse yerel üreticilerin e-ticaret üzerinden Çin pazarına daha kolay satış yapabilmelerini sağlamak ve böylece Türkiye'nin e-ihracat hacmini artırmak için Çin'in en yaygın ödeme yöntemi olan WeChat Pay'i sanal POS'larına entegre etmişti.

İş Bankası TenPay Payment Technologies Co. LTD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde WeChat Pay kabulünü fiziki üye iş yerlerine de taşıdı. Böylece İş Bankası, Çin'in en popüler mobil ödeme yöntemlerinden birisi olan WeChat Pay ödeme yöntemini sanal POS uygulamasından sonra fiziki POS cihazlarında ve Maximum İşyerim uygulamasında da kabul etmeye başladı. İş Bankası POS cihazını kullanan 500 binin üzerindeki farklı noktada artık hem TL hem CNY para birimi üzerinden WeChat Pay uygulamasını kullanan turistlerden mobil ödeme kabulü yapılabilir hale geldi.

İş Bankası'nın tüm POS cihazlarında teknik çalışmalarını tamamladığı ve ödeme kabulüne hazır hale getirdiği bu geliştirme sayesinde, Türkiye'ye gelecek Çinli turistler uçak bileti alımından, otel rezervasyonuna ve Türkiye'de yapacakları tüm alışverişlerde kendi ödeme alışkanlıklarını Türkiye'de de güvenli ve rahat bir şekilde sürdürebilecek.

"Elektronik kanallar üzerinden sunduğumuz ödeme çözümlerini zenginleştiriyoruz"

Açıklamada, İş Bankası ve WeChat Pay arasındaki süregelen iş birliğinin bir üst boyuta taşındığı bu yeni uygulamaya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmelerinin artık bir zorunluluk halini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün elektronik kanallar üzerinden sunduğumuz ödeme çözümlerini zenginleştiriyoruz. Üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz dünyanın farklı yerlerinde geçerli farklı yerel ödeme yöntemleri sayesinde yerel işletmelerimizin hem uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyor hem de ülkemize gelen turistleri kendi ülkelerindeki ödeme alışkanlıklarını güvenli ve kolay bir şekilde devam ettirerek alışveriş yapmaya cesaretlendiriyoruz. Bugün İş Bankası fiziki ve sanal POS üye iş yerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 53 ülkede geçerli olan, özellikle Avrupa, Çin ve Rusya'da sıkça kullanılan 36 adet alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor.

Bundan 5 yıl önce başlattığımız WeChat Pay ile ödeme kabulü, yerel işletmelerimizin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmak ve e-ihracat gelirlerini artırmaya yönelik olarak WeChat Pay ödeme yönteminin bankamız Sanal POS'larına entegrasyonu şeklindeydi. Bugün ise bu iş birliğini ülkemizin geneline yaygın 500 binin üzerindeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren üye iş yerlerindeki fiziki POS'larımıza taşıdık. WeChat Pay ödeme yönteminin İş Bankası sanal ve fiziki POS'larında kabulü sayesinde Çinli misafirlerimiz alışık oldukları WeChat Pay ödeme yöntemi ile daha ülkemize gelmeden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonunu yapabiliyor, ülkemize geldikten sonra da, alışverişlerini fiziki POS'larımız üzerinden yine WeChat Pay uygulaması üzerinden güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor."

"Çinli turistler, ülkelerindeki ödeme davranışlarını ülkemizde de devam ettirebilecek"

Özellikle Kovid-19 ile birlikte ertelenen turistik seyahatlerin hızlanarak artması ile birlikte ülke ekonomisi açısından turizm gelirlerinin çok önemli hale geleceğini vurgulayan Sezen, "Ülkemiz ekonomisine olan kararlı desteğimizin bir parçası olan bu geliştirme sayesinde, en büyük potansiyeli taşıyan Çinli turistler kendi ülkelerindeki ödeme davranışlarını ülkemizde de devam ettirebiliyor olacak. Çinli turistlere finansal anlamda sunulan bu ideal deneyim, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olmasına değer katacaktır. Geçmişte Çinli turistlerin ödeme ihtiyaçları için UnionPay ve Alipay ödeme yöntemlerini ülkemize getirmiştik. Bu son hamle ile Çin'de yaygın kullanıma sahip tüm ödeme yöntemlerini gerek sanal gerekse fiziki iş yerlerimizin kullanımına açmış olduk." ifadelerini kullandı.

WeChat Pay Bölge Direktörü Jeff Hu ise "WeChat Pay'in misyonu Çinli tüketicilere sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimi ile hızlı ve güvenli bir ödeme hizmeti sunmaktır. Yerel ortaklarla çalışarak Türkiye'deki üye iş yerlerinde WeChat Pay'i etkinleştirmek istiyoruz. Sadece online ödeme yolculuğunu dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda kişisel ödeme senaryolarını da optimize ederek uygun ödeme deneyimini yaratarak genişletmek için Türkiye İş Bankası ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İş Bankası, Türkiye, WeChat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İş Bankası, WeChat Pay iş birliğini fiziki POS'larına taşıdı - Son Dakika
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