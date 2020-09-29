Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor

Son dakika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaret etti.

Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaret etti. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Bugüne kadar her konuda yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sanayici üretimden vazgeçmedi, fakat maliyetlerle ilgili destek bekliyoruz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyelerini ziyarette etti. Ekonomi, iş dünyası ile ilgili gerçekleştirilen sohbette (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Sanayicinin önceliği olan enerji maliyetleri ve bunun yanısıra diğer girdi maliyetlerdi ile ilgili konulara değinen Çevikel, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı sanayicinin olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Bu konu ile ilgili destek beklediklerini belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Dünyada ekonomik bir daralma yaşanıyor. Bizler de bunun en yakın tanıklarıyız. Sanayici üretimden hiç vazgeçmedi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti. Buradan da sanayicinin her koşulda üretmeye devam ettiğini görmek mümkün. Fakat biz sanayicinin özellikle enerji maliyetleri noktasında desteklenmesini bekliyoruz. DOSABSİAD'da ihracat yapan sanayimiz de çok. Dünya ile eşit şartlarda ihracat yapabilmek adına bu anlamda da destek istediğimizi daha öncede dile getirmiştik" dedi.

"Hükümet yetkilileri, milletvekillerimiz ve yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz"

İktidar partisinin milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarının bugüne kadar DOSABSİAD ve sanayicinin yanında olduğunu hatırlatan Çevikel, "Her zaman bizi dinleyip, çözüm üretme noktasında destek verdiğiniz için kendim ve DOSABSİAD adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in anlattıklarını dinleyen ve not alan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise sanayiciye her türlü desteğe hazır olduklarını, konuların tamamını gerekli bakanlıklara aktaracaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda DOSABSİAD tarafından konuşulan konuları içeren dosya AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'e teslim edildi. - BURSA

Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor
Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor
Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor
Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor
Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor

Atilla Ödünç, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | İş dünyası artan maliyetlerle ilgili hükümetten destek bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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