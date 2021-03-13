Son dakika haberi: İş hayatındaki kadınların uzun kovid yaşama olasılığı erkeklerden 5 kat daha fazla

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan iş hayatına atılan kadınların, aynı yaş grubundaki erkeklere göre 'Uzun Kovid' geliştirme olasılığı beş kat daha fazla olduğu belirtildi.

İngiltere'de hükümete, bir çok alanda danışmanlık yapan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan araştırmaya göre; iş hayatına atılan kadınların Uzun Kovid geliştirme olasılığının erkeklerden 5 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Buna göre koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatan 50 yaş altındaki iş kadınları, erkeklere göre 5 kat daha fazla koronavirüse bağlı olası yeni maluliyet bildiriyor. Bu kadınların nefes darlığı yaşama olasılığı erkeklere göre 6 kat fazlayken hastaneden taburcu edildikten sonra yorgunluk yaşama olasılığı ise erkeklerden 2 kat daha fazla olduğu belirtildi. Uluslararası Şiddetli Akut Solunum ve Ortaya Çıkan Enfeksiyon Konsorsiyumu (Isaric) grubundan elde edilen ve SAGE'ye sunulan bulguların henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığı ancak iş hayatındaki kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere göre Uzun Kovid belirtilerini daha fazla yaşadığını ortaya koydu.

UZUN KOVİD NEDİR?

Bazı insanlar için koronavirüs (Kovid-19), enfeksiyon geçtikten sonra haftalar veya aylar süren semptomlara neden olabiliyor. Bu bazen Kovid-19 sonrası sendrom veya "uzun kovid" olarak adlandırılıyor.