Üye Girişi
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor

19.08.2021 11:38
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP' te, çalıştığı villa inşaatında dengesini kaybedip düşerek omurilik felci geçiren Ferdi Bozyel'in (21), 'gerekli güvenlik önlemi alınmadan çalıştırıldığı' iddiasıyla açtığı davada mahkeme, işverenin 860 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

GAZİANTEP' te, çalıştığı villa inşaatında dengesini kaybedip düşerek omurilik felci geçiren Ferdi Bozyel'in (21), 'gerekli güvenlik önlemi alınmadan çalıştırıldığı' iddiasıyla açtığı davada mahkeme, işverenin 860 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin mal varlığına tedbir kararı uygulamadığı için karşı tarafın mallarını üçüncü kişilerin üzerine devrettiğini ve bu nedenle tazminat hakkını alamadığını belirten Bozyel, yasal faiziyle 1,5 milyon lirayı bulan parasını alabilmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Ferdi Bozyel, babası Mustafa Bozyel ile birlikte 2016 yılı Ekim ayında bir villanın duvar inşaatı ve bekçi kulübesi yapım işini aldı. İnşaat çalışması sırasında Ferdi Bozyel, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozyel, geçirdiği ameliyatlara karşın felç kaldı. Yatağa mahkum olan ve günlük ihtiyaçlarını yakınlarının yardımıyla karşılayabilen Bozyel, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırıldığı gerekçesiyle villa sahibi Selahattin M. hakkında dava açtı. Gaziantep 3'üncü İş Mahkemesi'nde görülen dava sonunda mahkeme heyeti, Ferdi Bozyel'e 700 bin 561 lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Ferdi Bozyel'in babası Mustafa ile annesi Rabia için de 30'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mart ayı sonunda kararın kesinleşmesine rağmen Bozyel ailesi, yasal faiziyle 1,5 milyon lirayı bulan tazminatı alamadı.

5 yıl süren yasal mücadele sonunda haklı çıkıp kazandıkları tazminatı alamadıklarını anlatan Bozyel ailesinin avukatı Ersel Cengiz, hukuki sürecin başında talep ettikleri mal varlığına tedbir kararının mahkeme tarafından reddedildiğini ve davalının bu açığı kullanıp varlıklarını üçüncü kişilere devrettiğini öne sürerek, "2016 yılında Ferdi için hukuk sürecini başlattık. 5 yıllık süreçte yasal faiz ve avukatlık ücretleriyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon liralık tazminat kararı alınmasına karşın biz bu hakkımızı ne yazık ki alamıyoruz. Bunun nedeni ise biz davamızı açarken, mahkeme ihtiyati tedbir kararımızı görmezden geldi. Gelinen süreçte davalı taraf davayı kaybedeceğini anlayınca üzerindeki mal varlığını üçüncü şahıslara devretti. Bunun sonucunda hak ettiğimiz maddi ve manevi tazminatı alamıyoruz. İcra takibi başlattık. Ancak davalının üzerinde herhangi bir mal varlığı olmadığı için işlem yapamıyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tasarrufun iptali davası açmak olacak" dedi.'HAYATIM ZİNDAN OLDU'5 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu omuriliğinin zedelendiğini, vücudunun boyun kısmından aşağısını hareket ettiremediğini belirten Ferdi Bozyel, tüm ameliyat ve fizik tedavi uygulamalarına rağmen vücudunun tepki vermediğini anlatarak, "Süreç içinde hukuki mücadelemizi verdik ancak karşı taraftan en ufak bir yardım görmedik. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 5 yıl içinde üç ameliyat geçirdim. Boyun kısmımdan aşağısı tutmuyor. Ailemin desteği olmadan hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Hak ettiğim tazminatı da alamıyorum. Bu yüzden yasal mücadelemizi de devam ettireceğiz. Daha 16 yaşındayken bu olay başıma geldi. Genç yaşımda hayatım bana zindan oldu" diye konuştu.'HAK ETTİĞİMİZ TAZMİNAT HAKKIMIZI ALAMIYORUZ'Oğlu Ferdi'nin güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmasından kaynaklı, inşaat alanından düşüp felç kaldığını söyleyen Mustafa Bozyel, başlattıkları hukuki sürecin lehlerine sonuçlandığını ancak tazminatlarını alamadıklarını ifade etti. Tazminatı alabilmesi için hukuki mücadeleyi devam ettirip Ferdi'nin hakkını arayacaklarını anlatan Bozyel, "2016 yılında oğlumla bir villanın inşaatında çalışıyorduk. Oğlum yükseklikten kafasının üzerine yere düştü. Oğlumun o an omuriliği zedelenmiş. 5 yıldır oğlumu tedavi ettirmek için hastanelere götürüyoruz, ameliyatlar yaptırıyoruz ancak bir gelişme olmuyor. 5 yıl süre içinde kazanın gerçekleştiği karşı taraftan bir adım atılmadı. Hukuki yollara başvurduk ve 5 yılın sonunda davayı kazandık. Şimdi yasal faiziyle birlikte 1,5 milyon liraya yakın bir tazminat hak etmemize rağmen, bedeli alamıyoruz. Karşı taraf bu süreç içinde mal varlığını çevresindeki tanıdıklarının üzerine devretmiş. Hak ettiğimiz tazminatı alamıyoruz, bunun için de hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi.Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Mustafa Bozyel, "Oğlumun 5 yıllık tedavi sürecinde 700 bin lira civarında bir harcama yaptım ve tüm bu hastane harcamaları da faturalarla kayıtlıdır. Boyundan aşağısı tutmadığı için oğlum yürüyemiyor ve tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz" diye konuştu.'HAKLARIN ALINMASI İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ'Pozitif Hasta Hakları Derneği Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan, Ferdi Bozyel'in iş kazası geçirdiği günden bu yana haklarının aranması için dernek olarak mücadele ettiklerini söyledi. Tıbbi ve hukuki süreci takip ettiklerini anlatan Karaaslan, "Ferdi, iş kazası geçirdikten sonra tıbbi açıdan yapılması gerekenleri yakından takip ettik. Dernek olarak hukuki açıdan yapılması gerekenleri de araştırıp kendilerine yardımcı olduk. Yaptığımız hizmetler için aileden de kesinlikle ücret talep etmedik. Süreç tıbbi açıdan şu ana kadar yavaş da olsa ilerliyor. Boyun kısmından ayak kısmına kadar felçli bir durumdaydı. Fizik tedavilerle kısmen iyileşmeye başladı ancak durumu ciddi olduğu için sağlık durumunu zaman gösterecek" dedi.DAVALI AİLE: İFLAS ETTİK

Bozyel ailesinin tazminata mahkum ettiği villa sahibi olan Selahattin M.'nin oğlu Mehmet M. ise kaza sonrası iflas ettiklerini savundu. Gaziantep'te un fabrikalarının bulunduğunu, ancak kazanın ardından işlerinin kötü gitmesi nedeniyle tüm mal varlıklarının ipotek konulan bankalar tarafından satıldığını anlatan Mehmet M., "2017 ve 2018 yıllarında işlerimiz çok kötü gitti. Borçlarımızı ödeyemeyince kredi kullandığımız bankalar, ipotek koydukları mal varlıklarımızı sattı. İş yerimiz, evlerimiz ve arabalarımızın tamamı bankalar tarafından satıldı. Şu anda ben bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum, babam da iş yapamıyor. Maddi bir gücümüz olmadığı için ödeme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor

İş Kazası, Gaziantep, Tazminat, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi 13:12 Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı 12:42 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı 12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor 12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı 11:10 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti 10:38 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu         
13:07
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş         
12:08
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş         
11:14
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement