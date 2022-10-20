Işıkta duran otomobile iş makinesi yüklü kamyonun çarpma anı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun ışıkta bekleyen otomobile çarptı;1 yaralı. Yaşanan kaz güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent tren yolu köprüsü inşaattının bulunduğu kavşakta ışıkta bekleyen otomobile iş makinesi yüklü kamyon çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Işıkta duran otomobile iş makinesi yüklü kamyonun çarpma anı kamerada - Son Dakika