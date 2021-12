Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Can (45) öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezine seyreden Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile önünde ilerleyen M.M.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Can, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Hamza Can'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.