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Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu - Son Dakika

Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu

23.12.2021 20:19

Son dakika haberine göre İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu Kültür ve Ticaret Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, 25 metrelik merdiven yardımı ile söndürüldü Antalya'da inşaat çalışmaları devam eden Kültür ve Ticaret Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu

Kültür ve Ticaret Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, 25 metrelik merdiven yardımı ile söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da inşaat çalışmaları devam eden Kültür ve Ticaret Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Yangın ekiplerin yaklaşık 25 metrelik yangın merdiveni ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Meraklı vatandaşlar ise sokağa ve balkonlara çıkarak çalışmaları izledi.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi'nde inşaat çalışması devam eden Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nin çatı kısmında saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 4 itfaiye aracı ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına yaklaşık 25 metrelik merdiven ile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangını izlemek için sokak üzerinde kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise balkona çıkarak çalışmaları meraklı gözler ile izledi.

" Olumsuz bir durum yok"

Görgü tanığı Barış Çanakçı, "Birden alevler çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Hemen ekipler geldi. Söndürdü. Olumsuz bir durum yok" dedi. Yangını sonrada gören Hasan Koca ise, "Ekiplerin geldiğini gördüm. Dumanlar çıkıyordu" sözlerine yer verdi. Yangını ilk olarak gören Özcan Arslan ise, "Arkadaşımla beraber burada oturuyordum. Güneşin gölgesinden dumanı gördük. Şaşırdık. Ben fırın bacasından çıkıyor sandım. Sonradan fark ettim. Ekiplere haber verdik. Gerekli işlemler yapıldı. Büyük bir işe yok" dedi.

Çatıda bulunan izalasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu
Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu
Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu
Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu

Ticaret Merkezi, Antalya, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İş merkezinin çatısında yangın çıktı, meraklı vatandaşlar balkonlara koştu - Son Dakika
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