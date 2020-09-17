Son dakika haberleri... İş yeri soyguncusu yakalandı - Son Dakika

İş yeri soyguncusu yakalandı

Şüpheli adli mercilerce tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları incelemesinden olayın şüphelisinin Mehmet Ali S. olduğunu tespit edildi. Şüpheli Mehmet Ali S., kent merkezinde saklandığı evde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.