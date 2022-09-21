Son dakika haberi | İŞ YERİNDE ALACAK VERECEK KAVGASI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | İŞ YERİNDE ALACAK VERECEK KAVGASI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

21.09.2022 20:31

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'ın (41) iş yerine kurşun yağdırdı.

KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde F.C. ve R.C., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'ın (41) iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Savaş Taş, hayatını kaybederken iş yerinde bulunan bir çalışan yaralandı.

Olay saat 17.15 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. F.C. ve R.C. aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Savaş Taş'a ait iş yerine geldi. Burada tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., Savaş Taş'a ateş açtı. Bu sırada Savaş Taş ile seken mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışan İ.K. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Savaş Taş'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İ.K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor. Olayın ardından otomobille kaçan iki saldırgan, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı İş yerinde alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Savaş Taş, Hisarcık, Körfez, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İŞ YERİNDE ALACAK VERECEK KAVGASI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İŞ YERİNDE ALACAK VERECEK KAVGASI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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