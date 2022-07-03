Son dakika haberi | İş yerinde çıkan yangın apartmanı sarmadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İş yerinde çıkan yangın apartmanı sarmadan kontrol altına alındı

03.07.2022 17:29
Son dakika haberi | İş yerinde çıkan yangın apartmanı sarmadan kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, apartmanı tamamen sarmadan gelen müdahale ile kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, apartmanı tamamen sarmadan gelen müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın altında bulunan inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, iş yerindeki plastik malzemelere de sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Apartmanın ilk katına da sıçrayan alevleri, yangını haber alıp olay yerine kısa sürede yetişen Karaköprü Belediyesi Sulama Aracı görevlileri yaptı. İtfaiye gelene kadar alevlere müdahale eden belediye çalışanları, alevlerin apartmanı sarmasını engelledi. Yangının çıkmasıyla birlikte apartman boşaltıldı. Vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarını çimenlere oturarak izledi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında apartmanın ilk katı ile alttaki iş yerleri ve 2 minibüs büyük zarar görürken, apartmanın diğer katlarının da yangından etkilendiği belirtildi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İş yerinde çıkan yangın apartmanı sarmadan kontrol altına alındı - Son Dakika

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