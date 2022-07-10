Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

10.07.2022 23:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muslihittin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.rüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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