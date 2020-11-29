İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı

29.11.2020 14:42

Gaziantep'te bir iş adamı, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahıslar tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te bir iş adamı, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahıslar tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden iş adamının yapılan korona virüs testi ise pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Aydınlar Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yedek parça alım satım işi yapan Eyüp Yıldırım (51) iş yerindeyken daha önce aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından iş yeri basıldı. Eyüp Yıldırım ile husumetli olduğu şahıslar arasında sözlü tartışma ve itişme yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Eyüp Yıldırım husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iş adamını özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen iş adamının korona virüs testi pozitif çıktı

Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldırım'a otopsi öncesi yapılan ölü muayenesinde korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine cenazenin otopsi işlemleri için Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Cenaze, Ankara'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı
İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı
İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı
İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı
İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs, Gaziantep, İş Adamı, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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