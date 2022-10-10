Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri olan kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Üzerinden 4 sentetik ecza hap çıkan şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelinin hapları U.B.'den satın aldığı belirlendi. Ekipler, U.B.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 118 sentetik ecza hap, 7, 65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen U.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İş yerinde sentetik ecza hap satışına tutuklama - Son Dakika

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