Son dakika haberi: İş yerindeki yangında itfaiyecinin bayrak hassasiyeti

Son dakika haberi: DÜZCE'de bir iş yerindeki yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasından Türk bayrağını alarak dışarı çıktı.

DÜZCE'de bir iş yerindeki yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasından Türk bayrağını alarak dışarı çıktı. İş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü. Düzce Aziziye Mahallesi'nde bulunan Perşembe Pazarı içerisinde İlyas Işıldak'a ait iş yerinde, öğle saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar koltuğu tutuşturdu. Dumanı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerine girerek yangına müdahale etti. Bir itfaiyeci içeride bulunan Türk bayrağını çıkarırken, yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. İş yerinde hasar meydana gelirken, İlyas Işıldak, "Soba koltuğu yakmış oradan da yangın çıkmış. Teşekkür ederiz itfaiyeci arkadaşlarımız yetişti" dedi.



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