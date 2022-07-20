Son dakika haberi: İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA

20.07.2022 14:56

Son dakika haber: Burdur'da bayram tatili dolayısıyla kapalı olan iş yerine farklı günlerde gelen hırsızlık şüphelisinin dışarıda bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da bayram tatili dolayısıyla kapalı olan iş yerine farklı günlerde gelen hırsızlık şüphelisinin dışarıda bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili şikayetçi olan iş yeri sahibi Ali Onay, 3 gün gelmiş ağır malzemeler ne varsa arabasının bagajına doldurup götürmüş. Yağlı malzemeleri yüklerken 'elim kirlenmesin' diye bezle yüklüyor dedi.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi 2'nci sokakta bulunan Ali ve Bayram Onay kardeşlere ait traktör tamir atölyesine Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 06.23 sıralarında otomobili ile gelen hırsızlık şüphelisi dışarıda bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdü. Aynı kişi ikinci bayram günü sabah erken saatlerde tekrar aynı iş yerine gelerek hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükledi. Şüpheli kişi yağlı malzemeleri yüklerken de elinin kirlenmemesi için oradan bulduğu bir bez parçasını kullandı. Aynı kişi 17 Temmuz Pazar günü saat 05.30 sıralarında tekrar aynı iş yerine gelerek malzemeleri yükledi. Bu sırada karşı tarafta bulunan iş yerine malzeme indirmek için gelenler olduğunu gören şüpheli Bu saatte burada ne yapıyorsun diye soranlara Arabam arızalandı, tamirci bekliyorum cevabını verdi.

Bayram tatili dönüşü iş yerini açan Ali Onay, kapı önünde bulunan hurda malzemelerin eksik olduğunu fark edip güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu fark ederek, Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ali Onay, Biz bayram namazına gitmişiz, hırsız arkadaş gelmiş buradan hurda traktör parçalarını yüklemiş yüklemiş gitmiş. 3 gün gelmiş ağır malzemeler ne varsa arabasının bagajına doldurup götürmüş dedi.

23 yıldır sanayide iş yeri çalıştırdığını daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Ali Onay, Tahminim bir tona yakın malzeme götürmüş. 6- 7 bin lira civarında zararımız var. Yağlı malzemeleri yüklerken 'elim kirlenmesin' diye bezle yüklüyor. Bayram tatili dönüşünde sabah geldiğimizde malzemelerin eksik olduğunu gördük. Polisi aradık diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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