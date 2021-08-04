İŞ YERİNDEN KAPI VE PENCERE HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

DİYARBAKIR'da PVC kapı ve pencere satışı yapılan bir iş yerine önceki gün sabah saatlerinde giren hırsız, 10 bin TL'lik pencere ve kapıyı çaldıktan sonra ertesi gün yine aynı iş yerine gelerek bin TL değerindeki kapıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde önceki gün saat 05.00'te yaşandı. İş yeri sahibi Mücahit Bayır, satışını yaptığı PVC kapı ve pencereyi dükkanın önüne bıraktı. Sabah saatlerinde dükkana gelen Bayır, pencere ve kapının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını açıp izleyen Bayır, sabah erken saatlerde bir kişinin gelip 10 bin TL'lik malzemeleri çaldığını belirledi. Mücahit Bayır, emniyete giderek şikayetçi oldu.

İKİNCİ KEZ KAPI ÇALDI

Bu sabah saatlerinde yine aynı iş yerine gelen hırsız, bu kez pencere ve kapıların zincirlendiğini gördü. Bir kapının bağlı olmadığını fark eden hırsız, bu sefer yaklaşık bin TL değerindeki kapıyı çaldı. Sabah dükkanına gelerek kapının yerinde olmadığını fark eden Mücahit Bayır, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yine aynı hırsızın geldiği ve PVC kapı ile pencerelerin bulunduğu alana yönelip, kapıyı alıp çıktığı görüldü.